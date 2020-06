Business news: fonti stampa, Air France taglierà di 8.300 posti di lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia aerea Air France starebbe preparando un taglio di 8.300 posti di lavoro. Lo riferiscono i media francesi citando fonti vicine al progetto. Il vettore punta a ottenere partenze volontarie per circa 300 piloti, 2 mila dipendenti del personale viaggiante e 6 mila di quello a terra. Il piano si inerisce all'interno della strategia volta a risanare l'azienda dopo la crisi del coronavirus. Nel primo trimestre dell'anno la compagnia ha registrato perdite per 1,8 miliardi di euro. La Commissione europea ha autorizzato il governo francese a sbloccare un aiuto di 7 miliardi di euro per Air France. (Frp)