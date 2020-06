Business news: ministro Economia Francia, decisione Usa su stop a colloqui con Ue su web tax è "provocazione"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La lettera con cui gli Stati Uniti hanno sospeso i colloqui internazionali relativi al regime fiscale per i colossi multinazionali del web (web tax) è una "provocazione". Lo ha detto il ministro dell'Economia francese, Bruno Le Maire parlando all'emittente radiofonica "France Inter". "Confermo che abbiamo ricevuto con i miei omologhi di Italia, Spagna e Regno Unito una lettera del segretario Usa del Tesoro Steven Mnuchin che ci ha confermato che non vogliono più continuare le negoziazioni all'Ocse sulla tassazione digitale", ha detto Le Maire. "Eravamo a qualche centimetro da un accordo sulla tassazione dei colossi del digitale, che sono forse i soli al mondo ad avere tratto immensi benefici dal coronavirus", ha continuato il ministro. "Applicheremo in ogni caso una tassazione ai colossi del digitale nel 2020 perché è una questione di giustizia", ha aggiunto, sottolineando che la tassa in Francia "non era stata ritirata ma semplicemente sospesa per qualche mese". (Frp)