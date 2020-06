Business news: Grecia, premier Mitsotakis annuncia piano da 2,5 miliardi di euro per sviluppo locale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier greco Kyriakos Mitsotakis ha annunciato lo stanziamento di 2,5 miliardi di euro per finanziare una serie di progetti di sviluppo locale in aree periferiche del paese. Secondo quanto affermato da Mitsotakis, illustrando il piano intitolato all'ex politico socialista Antonis Tritsis, grazie a questi investimenti potranno essere creati fino a 40 mila nuovi posti di lavoro in Grecia. "Il piano sarà incentrato sulla creazione di posti di lavoro e su una migliore qualità di vita per tutti", ha dichiarato il premier ellenico presentando il piano alla centro culturale della Fondazione Stavros Niarchos ad Atene. Lo sviluppo locale, secondo Mitsotakis, "è un pilastro del piano strategico nazionale per il 21mo secolo". Il premier greco ha precisato che "la crescita, l'ambiente e la coesione sociale" saranno insieme allo sviluppo digitale i temi centrali dei progetti di sviluppo locali finanziati con il piano Antonis Tritsis. (Gra)