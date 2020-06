Business news: Francia, verso fusione tra acciaieria Ascoval e fabbrica di binari di Hayange

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell'Economia francese vuole fondere l'acciaieria Ascoval di Saint Saulve, situata nel nord del paese, con la fabbrica di binari di Hayange nella Mosella. Lo riferisce il quotidiano "Le Figaro", citando una fonte ben informata. L'obiettivo di Parigi è quello di dare vita a un gruppo specializzato nella produzione di binari. "È la sola soluzione che permetterebbe ai due siti di continuare a esistere", afferma una fonte vicina a dossier. Nel 2019 le sue aziende hanno concluso un accordo con le ferrovie nazionali (Sncf). In quell'occasione Ascoval ha firmato con lo stabilimento di Hayange un contratto che prevede la fornitura di 140 mila tonnellate di acciaio all'anno per quattro anni. Parigi si era impegnata a investire 47 milioni di euro in Ascoval. (Frp)