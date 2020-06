Business news: aziende Irlanda del Nord colpite dai dazi verranno rimborsate dal governo per la Brexit

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Regno Unito rimborserà le aziende dell'Irlanda del Nord che potrebbero risultare colpite duramente dalle conseguenze economiche dei dazi in caso di una crisi nei negoziati sulla Brexit. Lo ha assicurato il ministro della Giustizia britannico, Michael Gove. "Vogliamo assicurarci che nel caso in cui non si arrivi ad un accordo di libero scambio, o di qualsiasi tipo, con l'Unione europea, saremo nella posizione di poter assicurare o risarcire le aziende più colpite dai dazi", ha dichiarato Gove. Il quotidiano britannico "The Guardian" riporta che se il risultato dei negoziati sarà una Brexit senza accordo, il governo introdurrà un ordinamento unico per l'Irlanda del Nord. In quel caso le merci in transito nell'Irlanda del Nord saranno soggette ai dazi dell'Ue, ma ci saranno riduzioni sulle tasse su tutti i prodotti che non passano per la Repubblica d'Irlanda. I proprietari delle aziende dell'Irlanda del Nord hanno definito questa proposta "significativa", ma si sono dimostrati comunque preoccupati per la mancanza di dettagli relativa alle modalità di commercio post-Brexit. (Rel)