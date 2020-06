Usa: Marina, confermato licenziamento del comandante della portaerei Roosevelt

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con un colpo di scena, la Marina degli Stati Uniti ha deciso di licenziare Brett Crozier, il capitano della portaerei Theodore Roosevelt che ha lanciato un allarme sulla diffusione del coronavirus a bordo della sua nave. La decisione arriva dopo che i risultati di un'indagine preliminare avevano raccomandato il reintegro di Crozier. Ne parla l’emittente “Cnn”. In una nuova inchiesta, è emerso che il capitano ha preso altre decisioni sbagliate in seguito allo scoppio del contagio. Sebbene Crozier sia stato sollevato dal comando della nave, dovrebbe restare parte della Marina, che non ha ancora reso pubblici i risultati del rapporto. Nei mesi scorsi anche il segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Mark Esper, aveva dichiarato di essere pronto a reintegrare Crozier. Il 9 aprile il segretario ad interim della Marina, Thomas Modly, aveva presentato le sue dimissioni a seguito delle sue controverse osservazioni sul capitano, definito "troppo ingenuo" e "troppo stupido" per le sue esternazioni ai media, e sull'equipaggio della portaerei, dove oltre 100 soldati si sono ammalati di coronavirus. Modly si era successivamente scusato per le esternazioni, ma ha deciso comunque di dimettersi in risposta alle polemiche.(Nys)