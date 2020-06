Usa: The North Face si unisce al boicottaggio di Facebook contro Trump

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- The North Face, un'azienda statunitense che produce abbigliamento, calzature e accessori per la montagna, oggi è diventata la compagnia di più alto profilo ad aderire al boicottaggio pubblicitario contro Facebook. L'azienda si unisce così ad Anti-Defamation League, Naacp, Sleeping Giants, Color Of Change, Free Press e Common Sense, che hanno invitato le aziende a smettere di fare pubblicità su Facebook per il mese di luglio per protestare contro quello che chiamano un fallimento della piattaforma nel regolamentare i contenuti odiosi. Ne parla il sito "The Hill". La North Face ha detto in una dichiarazione che avrebbe sospeso immediatamente la pubblicità sulla piattaforma, a partire dal 19 luglio, "fino a quando non saranno messe in atto politiche più severe per impedire la circolazione di contenuti razzisti, violenti o di odio e disinformazione sulla piattaforma", ha detto un portavoce a "The Hill" in una dichiarazione. L'amministratore di Facebook, Mark Zuckerberg, è stato sottoposto a pressioni interne ed esterne per agire contro i post del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, specialmente quelli visti come glorificatori della violenza. Twitter e altre piattaforme di social media hanno deciso di segnalare questi post. (Nys)