Usa: portavoce Trump, il presidente si circonda di "punti di vista contrastanti"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La portavoce della Casa Bianca, Kayleigh McEnany, ha dichiarato oggi che il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, preferisce assumere persone che hanno "punti di vista contrastanti" e questo spiega le critiche ricevute da persone che hanno lavorato con l'amministrazione. Lo riporta il sito "The Hill". "Il presidente decide chi assumere basandosi sul fatto che gli piace avere punti di vista contrastanti", ha detto McEnany ai giornalisti durante un briefing. McEnany ha detto di aver parlato con Trump in particolare della sua decisione di assumere John Bolton, il suo ex consigliere per la sicurezza nazionale che ha scritto un libro in uscita che offre un quadro molto critico della Casa Bianca. McEnany ha detto che a Trump piace "controbilanciare" la sua opinione con individui che spesso hanno "l'opinione opposta" alla sua. "Vedo spesso un dibattito rigoroso e il presidente usa il suo istinto e prende la decisione migliore su come andare avanti", ha detto la portavoce. (Nys)