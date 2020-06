Brasile: Petrobras firma tre contratti per la fornitura di nafta con compagnia Braskem

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia energetica brasiliana Petrobras ha annunciato la firma di tre contratti per la fornitura di nafta alla società petrolchimica connazionale Braskem. I contratti, della durata di cinque anni, hanno un valore totale di 5,8 miliardi di euro. Il contratto più rilevante, del valore di 4,8 miliardi di euro prevede la fornitura due milioni di tonnellate di nafta all'anno agli impianti Braskem nello stato di Bahia e nello stato di Rio Grande do Sul per 800.000 tonnellate. La forniturà inizierà il primo gennaio 2021. Il secondo contratto, del valore 762 milioni di euro entrerà in vigore il 23 dicembre 2020 e prevede la fornitura di circa 450.000 tonnellate di nafta all'anno in un impianto dello stato di Bahia, mentre il terzo contratto, che entrerà in vigore il 23 dicembe 2020, ha un valore di 332 milioni di euro relativi alla fornitura di 200.000 tonnellate nel complesso nello stato di Rio Grande do Sul. Petrobras ha reso noto che Braskem è l'unico cliente e consumatore di nafta petrolchimica nel mercato brasiliano.(Brp)