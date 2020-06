Usa: Cuomo agli Stati con aumento dei contagi, riaprite con intelligenza o molti moriranno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore dello Stato di New York, Andrew Cuomo, ha detto che molte persone moriranno se altri Stati riapriranno troppo velocemente nel momento in cui molti di essi stanno segnalando nuovi aumenti record di coronavirus. Lo riporta l'emittente "Cnbc". "Mettete da parte la politica, siate intelligenti, aprite l'economia in modo saggio e salvate vite umane", ha detto Cuomo. Il briefing di Cuomo arriva oltre 100 giorni dopo l'inizio dell'epidemia di Covid-19 a New York. Secondo i dati della Johns Hopkins University, il coronavirus ha ucciso più di 30.900 persone nello Stato, più che in qualunque altro nel paese. Il numero di nuovi decessi nelle prossime quattro settimane dovrebbe accelerare in Alaska, Arizona, Arkansas, Florida, Hawaii, Carolina del Nord, Oregon, Carolina del Sud e Utah rispetto al mese scorso, secondo le previsioni pubblicate dai Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie. (Nys)