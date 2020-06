Ecuador: Human Rights Watch critica autorizzazione a utilizzare forze armate in operazioni di polizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'organizzazione non governativa di difesa dei diritti umani, Human Rights Watch (Hrw) ha denunciato che la decisione del governo dell'Ecuador di autorizzare la partecipazione delle forze armate alle operazioni di polizia potrebbe "incoraggiare l'uso della forza in circostanze che vanno al di là di quanto consentito dalle norme internazionali sui diritti umani". Lo scorso 29 maggio il ministero della Difesa di Quito ha approvato una risoluzione in cui sostiene che le operazioni militari debbano rispettare i principi di legalità, necessità e proporzionalità stabiliti in base agli standard internazionali sui diritti umani. Tuttavia, secondo Hrw, allo stesso tempo l'autorizzazione all'impiego di forze armate "mina quei principi dando ai militari ampi poteri per usare la forza e autorizzandoli a partecipare alle operazioni interne di pubblica sicurezza in caso di manifestazioni ed eventi pubblici", sostiene Hrw. (segue) (Brp)