Business news: Ucraina, ministro Finanze annuncia missione Fmi a Kiev per luglio

- Per luglio è previsto l'arrivo in Ucraina di una missione del Fondo monetario internazionale (Fmi). Lo ha affermato il ministro delle Finanze ucraino, Serhiy Marchenko, ripreso dall'agenzia di stampa "Ukrinform". "La missione potrebbe arrivare fra luglio e agosto, magari anche prima. In agenda è prevista la discussione della prima tranche di aiuti" dell'Fmi, ha spiegato Marchenko. Il ministro ha ribadito come le autorità di Kiev prevedano di rifiutare un ulteriore programma di prestiti per i prossimi anni. "Ogni paese normale dovrebbe crescere, anche in cooperazione con l'Fmi. Ora abbiamo bisogno di prestiti, per ragioni di bilancio. Crediamo che nel 2022 sarà possibile evitare prestiti diretti dall'Fmi", ha detto Marchenko. (Rum)