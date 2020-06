Business news: Air France il 3 luglio presenta ai sindacati il piano dei tagli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Air France presenterà ai sindacati la strategia prevista dal gruppo e la conseguente riduzione dei posti di lavoro il 3 luglio prossimo. Lo riferisce la stampa francese, citando fonti concordanti. Secondo il quotidiano "Les Echos", l'azienda prevede un taglio compreso tra gli 8 mila e i 10 mila posti di lavoro, che rappresentano tra il 15 e il 20 per cento degli effettivi totali. Intervenendo ai microfoni dell'emittente radiofonica "France Inter", il ministro dell'Economia, Bruno Le Maire, ha chiesto ad Air France di non organizzare un piano di partenze "obbligate". Le Maire ha affermato che c'è "una linea rossa importante" da non superare. (Frp)