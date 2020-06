Business news: Regno Unito, inflazione tocca minimo degli ultimi quattro anni allo 0,5 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso d'inflazione annuo del Regno Unito è sceso al valore più basso degli ultimi quattro anni nel mese di maggio, toccando il minimo allo 0,5 per cento. Lo riferisce il quotidiano britannico "The Guardian", evidenziando che un fattore cruciale di questo calo dell'inflazione è l'abbassamento dei prezzi della benzina e dei giocattoli. L'indice dei prezzi al consumo ha mostrato che le pressioni inflazionistiche hanno continuato a diminuire durante il blocco per il coronavirus. Di conseguenza, la Banca centrale d'Inghilterra potrebbe introdurre un nuovo piano di stimoli. Il tasso d'inflazione misurato dall'indice dei prezzi di consumo è quindi diminuito ulteriormente dal valore dello 0,8 per cento di aprile, allontanandosi sempre di più dell'obiettivo del governo del 2 per cento. Secondo l'Ufficio di statistica nazionale (Ons), il crollo del tasso d'inflazione è dovuto alle variazioni nel costo dei trasporti, con un calo nel prezzo del petrolio e di conseguenza un abbassamento nel prezzo della benzina. I dati dell'Ons mostrano che i prezzi dei capi d'abbigliamento e delle scarpe sono più bassi di quelli di maggio del 2019 almeno del 3 per cento. L'unico effetto opposto sull'inflazione è stato l'aumento nei prezzi delle bevande e degli alimenti. (Rel)