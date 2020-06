Business news: Russia, maggio 2020, calo del 10 per cento della produzione industriale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione industriale della Russia a maggio è diminuita del 9,6 per cento in termini annuali. Sono i dati diffusi dall'ufficio russo di statistica Rosstat. L'indicatore industriale ha iniziato a calare ad aprile, del 6,6 per cento in termini annui, mentre a marzo c'è stato ancora un leggero aumento dello 0,3 per cento. Nel mese di maggio, il Servizio statistico federale ha registrato un calo di tutti gli indicatori dei principali settori. Il calo maggiore si è verificato nel settore delle materie prime: l'estrazione dei minerali è diminuita del 13,5 per cento su base annua, mentre ad aprile il calo è stato solo del 3,2 per cento. Ciò è dovuto principalmente alle restrizioni sulla produzione di petrolio, previste dall'accordo Opec +, chiarisce Rosstat. (Rum)