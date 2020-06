Usa: uno degli agenti coinvolti in uccisione Breonna Taylor sarà licenziato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Louisville ha detto venerdì che uno dei tre agenti di polizia coinvolti nella fatale sparatoria di Breonna Taylor sarà licenziato. Lo riporta il sito "Politico". Il sindaco Greg Fisher ha detto che il capo della polizia ad interim di Louisville, Robert Schroeder, ha avviato una procedura di licenziamento per l'agente Brett Hankison. Altri due altri due agenti sono ancora in missione amministrativa mentre la sparatoria è oggetto di indagine. Taylor, che era afroamericana, è stata colpita otto volte da agenti che sono entrati in casa sua a Louisville con un mandato senza preavviso durante un'indagine per droga del 13 marzo. A casa sua non è stata trovata alcuna droga. (Nys)