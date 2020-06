Fase 3: Gualtieri, ritardi sulla Cig inaccettabili ma abbiamo modificato regole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il ministro dell’Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri, ospite di “Otto e mezzo” su La7, "i ritardi sulla Cassa integrazione sono stati inaccettabili: lo abbiamo detto - ha continuato l'esponente dell'esecutivo - e con il decreto Rilancio abbiamo modificato le regole. Il problema ormai è superato, ma il ritardo è stato certamente molto negativo per tutti i lavoratori che aspettavano quei soldi: le strutture, purtroppo", ha concluso Gualtieri, "non hanno retto di fronte a così tante domande". (Rin)