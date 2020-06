Gualtieri: "Governo unito grazie a Conte, sul Recovery fund accordo entro luglio"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I soldi del Mes (Meccanismo europeo di stabilità) e del Sure sono prestiti, a differenza di quelli del Recovery fund che sono invece in parte a fondo perduto e quindi non aumentano il debito pubblico. Lo ha detto il ministro dell’Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, ospite di "Otto e mezzo" su La7. "Questi prestiti sono tuttavia allo 0,08 per cento di interessi, e quindi più convenienti rispetto all’1,3 a cui siamo abituati", ha precisato il titolare del Mef, secondo cui "l’unica condizione del Mes è che i soldi siano usati per le spese sanitarie". E' uno "strumento utile, la cui semplice esistenza aiuta a tenere bassi i tassi di interesse. Ci farebbe sicuramente risparmiare qualcosa, ma affronteremo la questione una volta concluso il negoziato sul Recovery fund". E proprio su quest'ultimo ha proseguito "credo che troveremo l’accordo entro luglio: è urgente concluderlo. Ci tengo a dire - ha continuato - che la portata dell’intervento dell’Europa per sostenere le economie degli Stati membri è senza precedenti". Alcuni "strumenti e fondi strutturali partiranno già dall’autunno 2020, ma la gran parte dei fondi sarà a disposizione da gennaio 2021. I soldi che servono a sostenere i lavoratori, le imprese e le famiglie, ci sono e stanno anche arrivando".Un abbassamento dell’Iva, ha detto, "rappresenta un provvedimento costoso che bisogna valutare con attenzione. Si tratta di una misura che va valutata attentamente, perché siamo tra i paesi europei che hanno speso di più", ha detto il ministro, sottolineando che solo in termini di interventi diretti la spesa si aggira intorno al 4,5 per cento del Pil.Gualtieri ha anche osservato che "nell’enormità della sfida che stiamo affrontando il governo riesce a trovare un punto di sintesi e di chiarezza. Siamo riusciti ad affrontare uniti l’emergenza: Conte sta facendo molto bene, è un punto di riferimento e di sintesi per tutti i partiti della coalizione". Il titolare del dicastero ha anche sottolineato che "il governo è unito e c’è un consenso ampissimo. Anche se siamo due partiti con culture politiche evidentemente molto diverse, l’alleanza tra Partito democratico e Movimento cinque stelle Stelle sta funzionando bene anche per merito di Conte".Per il titolare del dicastero"i ritardi sulla Cassa integrazione sono stati inaccettabili: lo abbiamo detto e con il decreto Rilancio abbiamo modificato le regole" ha continuato. "Il problema ormai è superato, ma il ritardo è stato certamente molto negativo per tutti i lavoratori che aspettavano quei soldi - ha detto ancora - le strutture, purtroppo non hanno retto di fronte a così tante domande". Sul bonus di 600 euro il titolare del dicastero dell'economia ha spiegato "è arrivato a quasi cinque milioni di persone, il contributo a fondo perduto arriverà a partire da lunedì. Nessuno poi parla del blocco dei mutui e dei prestiti che ha funzionato molto bene aiutando tante imprese e professionisti: sono tutti interventi corposi per un paese come l’Italia". Abbiamo bisogno - ha detto "delle risorse europee e stiamo facendo gli Stati generali anche per questo".Venendo al decreto Dignità ha spiegato che "resteranno fino alla fine di dicembre: è quello che serve fare in questa fase". Anche "il blocco dei licenziamenti dovrà essere prorogato e lo faremo - ha spiegato il titolare del Mef-, ma è evidente a tutti che queste misure non potranno essere mantenute in eterno". A giudizio del ministro "serve un nuovo patto sociale ed è proprio questo che stiamo cercando di fare agli Stati generali. Coinvolgere tutte le parti sociali del Paese - ha sottolineato - e stabilire obiettivi comuni da raggiungere tutti insieme: ci abbiamo provato anche con le opposizioni, ma non ci siamo ancora riusciti".(Rin)