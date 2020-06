Ue: Gualtieri, abbiamo bisogno delle risorse europee e stiamo facendo Stati generali anche per questo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il bonus di 600 euro è arrivato a quasi cinque milioni di persone, il contributo a fondo perduto arriverà a partire da lunedì. Lo ha affermato il ministro dell’Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri, ospite di “Otto e mezzo” su La7. “Nessuno poi parla del blocco dei mutui e dei prestiti che ha funzionato molto bene", ha proseguito l'esponente dell'esecutivo, "aiutando tante imprese e professionisti: sono tutti interventi corposi per un paese come l’Italia. Abbiamo bisogno - ha concluso il titolare del Mef - delle risorse europee e stiamo facendo gli Stati generali anche per questo”. (Rin)