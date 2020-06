© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le modifiche al decreto Dignità resteranno fino alla fine di dicembre: è quello che serve fare in questa fase. Lo ha osservato il ministro dell’Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri, ospite di “Otto e mezzo” su La7. “Anche il blocco dei licenziamenti dovrà essere prorogato e lo faremo - ha spiegato l'esponente dell'esecutivo -, ma è evidente a tutti che queste misure non potranno essere mantenute in eterno”. (Rin)