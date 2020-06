Italia-Turkmenistan: ad Ashgabat sessione informale del Business Forum, presente il sottosegretario Di Stefano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con un'apertura del sottosegretario agli Affari esteri e alla Cooperazione internazionale, Manlio Di Stefano, e una presentazione dell'ambasciatore d'Italia in Turkmenistan, Diego Ungaro, si è tenuta oggi, 19 giugno, una nuova sessione informale del Business Forum italo-turkmeno, con la partecipazione in formato di videoconferenza di diverse istituzioni, società, imprenditori privati e loro rappresentanti di entrambi i paesi. Lo riferisce l’ambasciata d’Italia ad Ashgabat in una nota. Una descrizione della situazione economica in Turkmenistan e un'analisi delle statistiche commerciali dell'Istituto statistico italiano (Istat) e quello turkmeno, Turkmenstat, è stata presentata dal responsabile dell'Agenzia commerciale italiana Ice in Turkmenistan, Azat Mededov, che ha anche annunciato la nuova edizione del Business Directory italiano-turkmeno 2020 che sarà disponibile in formato cartaceo, elettronico e sui siti web dell'ambasciata d’Italia ad Ashgabat e dell'Agenzia Ice. (segue) (Com)