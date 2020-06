Coronavirus: Usa, Apple chiude una dozzina di negozi per i contagi in aumento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Apple ha detto che chiuderà quasi una dozzina di negozi in quattro Stati Usa in cui i casi di coronavirus sono in aumento. Lo riporta il "Wall Street Journal". Varie catene della grande distribuzione, da Best Buy a Macy's, hanno pianificato la riapertura di centinaia di negozi negli Stati Uniti entro la fine di giugno. Quelle che sono state costrette a chiudere a marzo hanno adottato vari approcci alla riapertura. Apple, che ha 271 negozi nel paese, ha detto che avrebbe chiuso negozi in Florida, Carolina del Nord e del Sud e in Arizona. "Facciamo questo passo con molta cautela mentre monitoriamo attentamente la situazione e non vediamo l'ora di riavere i nostri clienti il prima possibile", ha detto un portavoce di Apple in una dichiarazione. L'azienda si è rifiutata di commentare ulteriormente la decisione. A Wall Street le azioni di Apple sono calate dell'un per cento. Più di una dozzina di Stati hanno riportato un aumento di casi nell'ultima settimana ad un ritmo più veloce rispetto alla settimana precedente, secondo i dati forniti dalla Johns Hopkins University. (Nys)