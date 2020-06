Ecuador: Human Rights Watch critica autorizzazione a utilizzare forze armate in operazioni di polizia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le forze armate sono in genere addestrate per la guerra e non per operazioni di polizia", ha dichiarato il direttore per il continente latinoamericano di Human Rights Watch, José Miguel Vivanco. "Concedere loro poteri, che vanno oltre ciò che gli standard internazionali consentono, autorizzandoli a usare la forza letale durante le manifestazioni apre la porta a gravi abusi". Fornire poteri eccessivamente ampi ai militari è particolarmente preoccupante in un momento in cui diverse fasce della popolazione stanno protestando contro il governo per la gestione della pandemia di coronavirus e per i tagli all'istruzione pubblica, oltre che per accuse di corruzione", sostiene Human Rights Watch. Il 2 giugno, l'Ufficio del difensore civico ha presentato una denuncia alla Corte costituzionale sostenendo che la risoluzione minaccia "i diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione e gli strumenti internazionali in materia di diritti umani". (segue) (Brp)