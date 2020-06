© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle ultime 24 ore sono rientrati in Italia 514 connazionali da Marocco, Laos, Cambogia, Nepal, Niger, Egitto, Regno Unito e Belgio. È quanto riferisce la Farnesina in una nota. Arrivano così a 99.500 le persone rientrate in Italia dall’inizio della crisi grazie a 1.083 operazioni effettuate da 120 paesi.(Com)