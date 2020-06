Ue: Gualtieri, soldi del Mes e Sure sono prestiti ma più convenienti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I soldi del Mes (Meccanismo europeo di stabilità) e del Sure sono prestiti, a differenza di quelli del Recovery fund che sono invece in parte a fondo perduto e quindi non aumentano il debito pubblico. Lo ha detto il ministro dell’Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, ospite di “Otto e mezzo” su La7. “Questi prestiti sono tuttavia allo 0,08 per cento di interessi, e quindi più convenienti rispetto all’1,3 a cui siamo abituati", ha precisato il titolare del Mef, secondo cui "l’unica condizione del Mes è che i soldi siano usati per le spese sanitarie”. (Rin)