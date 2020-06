Germania-Regno Unito: ministri Esteri Maas e Raab, lavorare per evitare seconda ondata di Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri tedesco Heiko Maas e il suo omologo britannico, il segretario agli Affari esteri Dominic Raab, hanno concordato di continuare una stretta cooperazione per la sicurezza sanitaria globale, anche per quanto riguarda gli sforzi per evitare una seconda ondata della pandemia di coronavirus in autunno. È quanto si legge in una dichiarazione congiunta diffusa al termine del loro incontro avvenuto oggi a Berlino a margine del vertice formato E3 insieme all’omologo francese Jean-Yves Le Drain. “Abbiamo convenuto di continuare a lavorare a stretto contatto per sostenere i sistemi di sanità pubblica in tutto il mondo, il ruolo dell'Organizzazione mondiale della sanità, la ricerca di un vaccino, gli sforzi per garantirne un'equa distribuzione a livello globale e misure appropriate per promuovere una ripresa economica internazionale sostenibile. Abbiamo ribadito la necessità di ulteriori sforzi per mitigare i rischi in caso di una potenziale seconda ondata in autunno”, si legge nella nota. I ministri hanno anche discusso delle relazioni Regno Unito-Ue dopo la Brexit e, in particolare, dopo il periodo di transizione che si concluderà a dicembre, concordando sul fatto che “l'intensificazione dei colloqui è stato un passo importante per raggiungere un accordo sul futuro delle relazioni Ue-Regno Unito”. I ministri hanno infine ribadito il loro sostegno alla Nato, “il cui ultimo incontro dei leader si è tenuto a Londra nel 2019 e ha discusso della sua attuale agenda”, e hanno discusso del progetto di legge sulla sicurezza nazionale della Cina su Hong Kong, del processo di pace in Medio Oriente, dei cambiamenti climatici e dei conflitti in corso in Libia e Yemen. (Geb)