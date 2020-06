Governo: Raggi, è stabile, opposizioni invece di sbraitare siano propositive

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il sindaco di Roma Virginia Raggi il governo è stabile. Lo ha detto intervenuta a Stasera Italia su Rete 4. "Si sta affrontando una crisi epocale senza precedenti e abbastanza bene con una serie di misure che vengono adottate progressivamente", ha detto la prima cittadina di Roma. "C'è un dibattito interno alla maggioranza ma non mi preoccuperei - ha aggiunto -. Anzi mi chiedo che cosa potrebbero fare le opposizioni che continuano a sbraitare a chiedere elezioni ogni giorno. Nel momento in cui abbiamo una crisi vedrei il momento delle opposizioni con un ruolo propositivo nell'ambito di un dibattito governativo aperto". (Rer)