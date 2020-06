Ue: Raggi su Mes, non è adatto a necessità attuali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Mes continuo a dire che non è uno strumento, per quanto siano state fatte delle modifiche, adatto a definire le necessità attuali". Lo ha detto il sindaco di Roma, Virginia Raggi, ospite a "Stasera Italia", in onda su Rete 4. "Oggi abbiamo delle economie che sono sostanzialmente a terra e non possiamo immaginare di prendere dei soldi rimanendo condizionati a una serie di condizioni - ha aggiunto Raggi -. Si è passati da una crisi sanitaria a una crisi economico-sociale e ritengo fondamentale adeguare gli strumenti al dramma che il Covid-19 ha determinato. Quindi - ha concluso Raggi - bisogna immaginare qualcosa di diverso per rilanciare l'economia". (Rer)