Zimbabwe: corruzione in gara d'appalto, arrestato il ministro della Salute

- Il ministro della Salute dello Zimbabwe, Obadiah Moyo, è stato arrestato per sospetti reati di corruzione nell’ambito della gestione degli appalti statali di forniture legate all’emergenza coronavirus. Lo ha reso noto oggi la Commissione anti-corruzione dello Zimbabwe (Zacc). “Posso confermare che il ministro Moyo è stato arrestato ed è attualmente sotto la custodia della polizia. Per ora è tutto ciò che posso dire”, ha dichiarato il portavoce dello Zaac, John Makamure, citato dal quotidiano “New Zimbabwe”. Secondo l’accusa, Moyo è accusato di aver fatto aggiudicare una gara da 42 milioni di dollari alla società Drax International per la fornitura di prodotti medici per il trattamento del Covid-19 e di dispositivi di protezione individuale pur essendo pienamente consapevole del fatto che si trattasse di un società di consulenza. Secondo quanto riferito, il ministro si trova attualmente in custodia presso la stazione di polizia di Rhodesville, nella capitale Harare.(Res)