M5s: Raggi su scontro Di Battista-Grillo, si può non essere d'accordo ma lavoriamo insieme

- "Io sento sia Alessandro (Di Battista) che Beppe (Grillo). Sono entrambe persone che non hanno peli sulla lingua. Anche loro hanno avuto delle divergenze di opinioni ma come in ogni famiglia ci sta. Il tema è continuare a lavorare insieme". Lo ha detto il sindaco di Roma Virginia Raggi intervenuta oggi a Stasera Italia su Rete 4 in merito allo scontro Grillo-Di Battista interno al Movimento 5 stelle. "Legittimamente si può non essere d'accordo", ha aggiunto. (Rer)