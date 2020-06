Italia-Turkmenistan: ad Ashgabat sessione informale del Business Forum, presente il sottosegretario Di Stefano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il focus principale dell'evento di Ashgabat è stato una presentazione dei principali sviluppi verificatisi come seguito del precedente Business Forum formale, che si è tenuto con successo a Milano il 6 novembre 2019, alla vigilia della visita a Roma del presidente turkmeno Berdymuhammedov. Da quell'evento hanno tratto origine oltre 50 progetti, iniziative e negoziati che vengono seguiti dall'Ambasciata d'Italia in Turkmenistan e dall'Agenzia Ice. Alcuni di loro sono stati presentati come casi di successo e migliori pratiche dagli stessi imprenditori privati coinvolti nella loro realizzazione (tra questi Taze Eneriya-Nury Hydyrov e Ugurly Yol-Hydyr Berdiyev). Altre presentazioni sono state fatte dai rappresentanti dell'ufficio regionale Sace di Mosca, Dmitry Prozorov; dell'ufficio Bers ad Ashgabat, Gulshat Hojamuhammedova; e della Camera di commercio e dell’industria turkmena (Ccit), Atanepes Belliyev. Una sezione dell'evento è stata dedicata alle difficoltà registrate nello svolgimento dell'attività economica dagli imprenditori, compresi gli ostacoli alla mobilità dei loro lavoratori e dirigenti, le procedure per ottenere visti di ingresso, registrazioni delle imprese, convertibilità di valuta, costi di trasporto e bancari, disponibilità di lettera di crediti. Nel concludere il Business Forum italo-turkmeno, l'ambasciatore d'Italia in Turkmenistan, Diego Ungaro, ha annunciato che la prossima edizione è prevista per il prossimo autunno. (Com)