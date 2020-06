Roma: Raggi, atti intimidatori non mi spaventano, andiamo avanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le minacce e le intimidazioni al sindaco di Roma Virginia Raggi "non mi hanno rovinato la vita. Ho scelto di fare il sindaco in maniera molto consapevole sapendo che ci sarebbero stati momenti difficili, quindi, in maniera molto responsabile, accetto quello che succede. Devo dire che la lotta alla criminalità è fondamentale per rimettere in carreggiata tutto un sistema. Quando abbiamo abbattuto le villette dei Casamonica è stato il segno che lo Stato si riappropria". Lo ha detto la prima cittadina di Roma intervenuta a Stasera Italia su Rete 4. "Noi stiamo abbattendo anche gli stabilimenti abusivi di Ostia e questa notte abbiamo avuto l'ultimo degli episodi di devastazione delle nostre spiagge libere. Abbiamo trovato vetri e chiodi tra le paline che abbiamo messo per distanziare i bagnanti. Questo è un messaggio: continuano a incendiare i cassonetti - ha continuato Virginia Raggi -. Ma io non mi spavento, vado avanti, da questo punto di vista non c'è pericolo", ha concluso il sindaco di Roma. (Rer)