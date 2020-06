Difesa: Estonia e Svizzera firmano accordo di cooperazione militare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Estonia e Svizzera hanno firmato un accordo che amplia la cooperazione militare tra due paesi. È quanto affermato dal ministero della Difesa estone in una nota. “Il ministro della Difesa, Juri Luik, ha firmato un accordo con il segretario generale del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (Ddps) della Confederazione svizzera, con il quale verrà stabilita una base giuridica per la cooperazione bilaterale nel settore della formazione militare. Secondo il ministro della Difesa, Juri Luik, l'accordo offre l'opportunità di cooperare ampiamente in misura molto maggiore rispetto a prima”, si legge nella nota. Non si tratta del primo accordo di cooperazione di questo tipo tra i paesi: nel 2017 Tallinn e Berna hanno infatti stipulato un’intesa sulla condivisione di informazioni classificate, entrato in vigore il 1 febbraio 2018. (Sts)