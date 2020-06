Cultura: dal 23 giugno al via la Summer school per i bambini alla Galleria Nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Galleria nazionale d'arte moderna e contemporanea presenta il progetto Summer school 2020. Gioco, imparo, creo, un'offerta di attività di carattere didattico, ludico e culturale dedicate ai giovani visitatori e alle loro famiglie, a partire da martedì 23 giugno. La Summer school al museo è una nuova opportunità, strutturata come un campo estivo in cui si trascorre la giornata all'interno di un gruppo e al ritmo di nuove scoperte. Le proposte rivolte a bambine e bambini dai 4 ai 14 anni sono ideate su misura della Galleria nazionale e della sua magnifica collezione, con percorsi che guidano alla conoscenza dell'arte attraverso esperienze immersive negli spazi museali che si completano con attività coinvolgenti, che spaziano dalla sperimentazione laboratoriale alla performance, al gioco e all'analisi critica, sotto la guida di figure esperte. Alla base del programma, l'idea di un museo come luogo aperto a tutti, dove libertà e curiosità sono la chiave per acquisire nuove conoscenze e dare forma alla personale modalità di fruizione dell'arte. (segue) (Com)