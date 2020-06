Cultura: dal 23 giugno al via la Summer school per i bambini alla Galleria Nazionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Attraverso quattro tipologie di percorsi, "Esplorare, Creare, Interpretare e Museo in famiglia", questa Summer school "spazia tra numerosi linguaggi e tematiche - si legge in una nota - declinati in attività che liberano diverse forme di espressione e permettono di fare esperienza diretta di forme e tecniche artistiche. Il percorso Museo in famiglia, articolato in visite e attività laboratoriali, è dedicato ai bambini in compagnia dei loro genitori. All'interno di questo programma, oltre alle sale museali, i percorsi coinvolgono anche gli spazi all'aperto della Galleria e l'area verde circostante di Villa Borghese, con attività all'aria aperta. È possibile partecipare alla Summer school dal 23 giugno e per tutta la durata di chiusura delle scuole, con interruzione dalla seconda settimana di agosto e ripresa all'inizio del mese di settembre". (Com)