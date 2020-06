Iran: Parigi, Berlino e Londra, Teheran senza arma nucleare è tra interessi di sicurezza comune

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra gli interessi fondamentali della sicurezza comune c'è quello che consiste nel far rispettare il regime di non proliferazione nucleare e a vegliare affinché l'Iran non possa mai acquisire l'arma nucleare. È quanto si legge nella dichiarazione dei ministri degli Affari esteri di Francia, Germania e Regno Unito, rispettivamente Jean-Yves Le Drain, Heiko Maas e Dominic Raab, che si sono riuniti oggi a Berlino in un vertice formato E3. "Insieme abbiamo espresso senza equivoco il nostro rammarico e la nostra preoccupazione in seguito alla decisione degli Stati Uniti di ritirarsi dal Jcpoa e di imporre di nuovo delle sanzioni contro l'Iran. Dal maggio 2018 abbiamo operato senza tregua per preservare questo accordo", si legge nella nota. I tre ministri si dicono "profondamente preoccupati" dalle misure prese da Teheran in violazione degli accordi presi. (segue) (Geb)