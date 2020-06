Iran: Parigi, Berlino e Londra, Teheran senza arma nucleare è tra interessi di sicurezza comune (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Chiediamo istantaneamente all'Iran di continuare le discussioni di fondo e le azioni in questo senso, in coordinamento con gli E3 e con gli altri partecipanti rimanenti al Jcpoa" affermano i tre ministri, spiegando che solleciteranno "una riunione ministeriale per chiedere istantaneamente all'Iran di cooperare e di fare il punto sulla procedura del meccanismo di regolamento dei contenziosi". "Notiamo anche con viva preoccupazione che a dispetto degli sforzi costanti dell'Aiea, l'Iran rifiuta da mesi gli accessi chiesti dall'agenzia, cosa che impedisce a quest'ultima di condurre il suo mandato e potrebbe mettere in pericolo il sistema delle garanzie nucleari internazionali se nessun progresso viene constatato", afferma il comunicato. I tre ministri affermano che il ritiro programmato "per ottobre prossimo dell'embargo delle Nazioni unite sulle armi convenzionali, instaurato dalla risoluzione 2231 potrebbe avere delle implicazioni importanti per la sicurezza e la stabilità regionali". (segue) (Geb)