Iran: Parigi, Berlino e Londra, Teheran senza arma nucleare è tra interessi di sicurezza comune (3)

- I tre titolari della diplomazia di Parigi, Berlino e Londra ricordano inoltre che "gli embargo dell'Unione europea sulle esportazioni di armi classiche e sulle tecnologie di missili rimarranno in vigore fino al 2023". "Vogliamo trattare questa questione in stretta concertazione con Russia e Cina come partecipanti rimanenti nel Jcpoa, insieme agli altri membri del Consiglio di sicurezza e alle altre parti", afferma la nota. Le Drian, Maas e Raab si dicono "fermamente convinti" del fatto che "ogni tentativo unilaterale di ricorrere al meccanismo di 'snapback' delle sanzioni avrebbe gravi conseguenze al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite". "Non sosterremo una simile decisione che sarebbe incompatibile con i nostri sforzi attuali per preservare il Jcpoa". Nel messaggio i tre ministri sottolineano l'importanza di rispondere a quelle che sono delle "preoccupazioni comuni" sul "lungo termine". "A questo fine continuiamo a credere che la strategia di pressione massima non servirà a questo obiettivo. Al contrario, restiamo determinati a mettere l'Iran dinnanzi alle sue responsabilità", si legge nel comunicato. (Geb)