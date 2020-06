Milano: Da lunedì il Pio Albergo Trivulzio riapre le sue porte ai parenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lunedì 22 giugno il Pio Albergo Trivulzio riapre, in via sperimentale, l'accesso alle visite dei famigliari. Sospeso dal 10 marzo, l'ingresso in struttura sarà concesso solo ai parenti degli ospiti ricoverati nei reparti “covid free” o “covid negativizzati” e in presenza di buone condizioni di salute. Famigliari e caregiver verranno contatti telefonicamente dalla struttura che farà un primo screening. Se il triage telefonico si sarà concluso positivamente, verrà fissato un appuntamento. In una prima fase sperimentale della durata di 10 giorni saranno riammessi un minimo di 2 famigliari al giorno per ognuna delle 5 Rsa di Milano: Bezzi, Fornari, Schiaffinati, Pio e Principessa Jolanda. In particolare, da lunedì a mercoledì della prossima settimana nei reparti del Pat è previsto l'ingresso di 4 parenti. Mercoledì verranno accolti i primi 2 visitatori anche in Principessa Jolanda. (segue) (Com)