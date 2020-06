Milano: Da lunedì il Pio Albergo Trivulzio riapre le sue porte ai parenti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da giovedì sono già previsti 8 ingressi al Pat, mentre in Principessa Jolanda si proseguirà con 2 accessi al giorno. Per tutta la settimana successiva la struttura assicurerà ai parenti 10 incontri al giorno sulle 5 Rsa di Milano. La priorità sarà data alle famiglie degli ospiti più anziani, sentito il parere dello psicologo aziendale. Gli incontri avranno una durata complessiva di un'ora e verranno preceduti da un secondo triage nel quale verrà verificata l'assenza di febbre o di sintomi sospetti. Al famigliare (uno solo alla volta) verranno forniti dall'azienda DPI ffp2, cuffie, occhiali protettivi, guanti, calzari, sovracamice monouso. L'incontro con il proprio caro dovrà avvenire rigorosamente all'aperto a distanza di due metri, alla presenza del medico referente, di un infermiere e, quando necessario, dello psicologo. (segue) (Com)