Milano: Da lunedì il Pio Albergo Trivulzio riapre le sue porte ai parenti (3)

- A ogni ospite verranno forniti altresì DPI ffp2, cuffie, occhiali protettivi, guanti, calzari e sovracamice monouso. Le visite, che dovranno essere rimandate in caso di maltempo, saranno organizzate in modo da ridurre al minimo la possibilità di circolazione nella struttura da parte dei famigliari, nel rispetto di spazi e percorsi chiaramente identificati in modo da evitare assembramenti, permettere il distanziamento sociale ed evitare eccessivi disagi per gli ospiti. Ai famigliari che verranno ammessi in struttura verrà chiesto di riportare l'insorgenza di sintomatologia Covid correlata entro le due settimane che seguono la visita. Dopo il settimo giorno di visite anche il Comitato Parenti verrà coinvolto in una prima valutazione d'esito. Resta ferma la possibilità della direzione sanitaria dell'istituto di rideterminare la programmazione delle visite in rapporto all'evoluzione della curva epidemica della città di Milano o di nuove disposizioni nazionali o regionali. (Com)