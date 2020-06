Avezzano: Cirielli (Fd'I) su carabiniere aggredito, il Pd si inchinerà in Aula?

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Questore della Camera dei deputati Edmondo Cirielli, di Fratelli d'Italia, esprime la sua "vicinanza al carabiniere barbaramente picchiato da un immigrato domenicano ad Avezzano (L'Aquila). Siamo di fronte all'ennesima deprecabile e ignobile aggressione ai danni di un servitore dello Stato - continua il parlamentare in una nota - da parte di uno straniero che non deve restare impunito: venga immediatamente rispedito nel suo Paese d'origine a scontare il massimo della pena. Chi non rispetta le nostre leggi e i nostri uomini in divisa non può rimanere un minuto di più nella nostra Nazione. Bisogna dare un segnale forte in questa direzione. Ora - prosegue Cirielli - attendiamo di vedere l'inchino in aula dei parlamentari del Pd e della sinistra: sono pronti a manifestare la loro solidarietà alla nostre Forze dell'ordine che, ormai, sono quotidianamente vittime di violenti aggressioni da parte di cittadini stranieri?". (Com)