Corruzione: Riccardi (M5S), avevamo denunciato incongruenze Pgt Cinisello, giustizia faccia il suo corso

- "Apprendo dagli organi di stampa delle misure cautelari eseguite nei confronti dell'ex sindaca di Cinisello Balsamo Siria Trezzi, attuale delegata alla mobilità in Città Metropolitana e di Ivano Ruffa ex assessore della mia città. Durante il mandato da consigliera comunale a Cinisello Balsamo, avevo già, insieme al gruppo consiliare del M5S, espresso forte preoccupazione rispetto ad alcune parti del Piano di governo del territorio. Attenderemo che la magistratura termini il suo lavoro, consapevoli comunque della forte attenzione che la politica deve prestare nella definizione del Pgt". Così Alessandra Riccardi, senatrice lombarda del M5S ed ex consigliera comunale a Cinisello Balsamo, commenta la notizia di arresto per corruzione dell'ex sindaca Siria Trezzi.(Com)