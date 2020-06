Lavoro: Catalfo, equo compenso per lavoratori non dipendenti è obiettivo che intendo portare a termine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto si apprende, il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali Nunzia Catalfo, incontrando a villa Pamphili le principali associazioni di categoria dei professionisti, ha affermato: "L’equo compenso per i lavoratori non dipendenti è un tema importante, un obiettivo che è nel contratto di governo e che come ministro del Lavoro intendo portare a termine, anche per i giovani". Nella stessa sede, Catalfo si è anche detta pronta ad istituire, presso il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, il tavolo tecnico di confronto permanente sul lavoro autonomo previsto dalla legge 81/2017. (Rin)