Ucraina-Iran: abbattimento volo PS752, Zelensky chiede istituzione commissione per negoziati con Teheran

- Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha chiesto di istituire una commissione per negoziare con l’Iran sulla vicenda dell'incidente del volo PS752 dell’Ukraine International Airlines, abbattuto poco dopo il decollo dall’aeroporto imam Khomeini di Teheran lo scorso 8 gennaio da un missile lanciato per errore dalle forze di sicurezza iraniane. È quanto si legge in un ordine esecutivo firmato oggi e ripreso dall’agenzia di stampa “Sputnik”. La delegazione in seno alla commissione, si legge nel documento, sarà guidata dal viceministro degli Esteri Yevheniy Yenin. L'8 gennaio scorso un Boeing 737 gestito dalla compagnia Ukraine International Airlines si è schiantato subito dopo essere partito da un aeroporto di Teheran. A bordo del volo c’erano 176 passeggeri provenienti da Iran, Canada, Ucraina, Afghanistan, Germania, Svezia e Regno Unito, oltre ai membri dell'equipaggio. L'Iran in seguito ha in seguito ammesso la responsabilità dei suoi militari per l’abbattimento dell’aereo.(Rum)