Senato: Casellati, apprezzamento per professionalità assistenti parlamentari

- Il presidente del Senato Elisabetta Casellati, alla luce della ricostruzione sulle parole pronunciate durante la giornata parlamentare di oggi, ha incontrato tutte le rappresentanze sindacali degli assistenti parlamentari. E' quanto si legge in una nota di palazzo Madama. Ha inteso con ciò manifestare l’apprezzamento per la professionalità e l’attività svolta dall’intera categoria e dai dipendenti tutti. Le rappresentanze sindacali, nel prendere atto - continua la nota - e nel riconoscere che le parole usate dal presidente non volevano avere alcuna valenza offensiva nei loro confronti, hanno espresso un vivo ringraziamento per la rapida e gradita riunione. (Com)