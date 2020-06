Iran: dipartimento di Stato Usa, rifiuto di Teheran di cooperare con Aiea “solleva seri dubbi”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rifiuto dell'Iran di concedere l’accesso agli ispettori dell'Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea) e il rifiuto di cooperare con le indagini dell’organismo è “profondamente preoccupante” e solleva seri interrogativi su ciò che l'Iran sta cercando di nascondere. È quanto afferma in una nota il dipartimento di Stato Usa, commentando la risoluzione adottata oggi dal consiglio dei governatori dell’Aiea con cui si invita Teheran a cooperare pienamente con l'Agenzia nell'attuazione dell'accordo di salvaguardia del Trattato di non proliferazione nucleare e del protocollo aggiuntivo e soddisfare le richieste dell'agenzia senza ulteriori indugi. “Negli ultimi mesi l'Iran non ha solo proseguito la sua escalation e il suo programma nucleare, ma ha anche ostacolato l'Aiea. Queste azioni sono inaccettabili e sottolineano la continua minaccia rappresentata dal programma nucleare iraniano per la pace e la sicurezza internazionali”, si legge nella dichiarazione del dipartimento di Stato. “Finora l'Iran non ha mostrato alcuna intenzione di limitare l'espansione in corso del suo programma nucleare e per mesi ha rifiutato di fornire le risposte e l'accesso richiesti dall'Aiea per condurre i suoi lavori di verifica. Come ha chiarito oggi il consiglio dell'Aiea, l'Iran deve immediatamente rispettare i propri obblighi in materia di garanzie e fornire all’Agenzia una piena cooperazione. Se l'Iran non intende cooperare, la comunità internazionale deve essere pronta a intraprendere ulteriori azioni”, prosegue la nota. (segue) (Nys)