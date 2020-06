Iran: dipartimento di Stato Usa, rifiuto di Teheran di cooperare con Aiea “solleva seri dubbi” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti “continueranno a impegnarsi a negare all'Iran qualsiasi via verso un'arma nucleare e lavoreranno attraverso il consiglio dei governatori dell'Aiea per fornire all'Agenzia il sostegno necessario per risolvere queste gravi questioni. L'Iran è legalmente obbligato a rispondere alle domande dell'Aiea e a fornire gli accessi richiesti. È indispensabile che l'Iran dimostri in modo verificabile di aver definitivamente abbandonato del tutto questo processo. Auspichiamo una soluzione diplomatica globale per affrontare le preoccupazioni nucleari in Iran, una soluzione che deve essere costruita sulla base di una verifica efficace”, conclude la dichiarazione. La risoluzione dell’Aiea, presentata da Francia, Germania e Regno Unito, è stata adottata con 25 voti favorevoli, 2 contrari e 7 astensioni. La risoluzione segue le relazioni di marzo e giugno del direttore generale dell'Aiea che descrivono gli sforzi e le interazioni dell'Agenzia con l'Iran per chiarire le informazioni relative alla correttezza e completezza delle dichiarazioni di Teheran ai sensi dell'accordo sulle salvaguardie e del protocollo aggiuntivo, tra cui la negazione dell'accesso a due località specificate dall'Aiea, dove sono avvenute attività nucleari non dichiarate. La risoluzione ha sottolineato l'importanza che gli Stati rispettino pienamente i loro obblighi in materia di salvaguardia e facilitino l'accesso come richiesto quando notificato dall’Aiea. Nella risoluzione, l’Agenzia ha ricordato il suo indipendente nel verificare il rispetto da parte dell'Iran dei suoi obblighi di salvaguardia per fornire “una garanzia credibile della natura esclusivamente pacifica del programma nucleare del paese”. (Nys)