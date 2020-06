Usa: Trump attacca Fauci sulla riapertura della Nfl

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha respinto i commenti che il principale esperto di malattie infettive del paese, Anthony Fauci, ha fatto riguardo ai rischi della riapertura del campionato di football americano (Nfl). Ne parla il sito "The Hill". "Tony Fauci non ha nulla a che fare con la Nfl", ha twittato Trump. "Stanno pianificando un'apertura molto sicura e controllata. Tuttavia, se non stanno dalla parte del nostro inno nazionale e della nostra grande bandiera, non starò a guardare!!!" Il tweet di Trump si riferisce ai commenti fatti da Fauci all'emittente "Cnn" ieri, 18 giugno, quando l'infettivologo ha detto che sarebbe stato "molto difficile" per la Nfl svolgere una stagione in sicurezza. Ad aprile, Trump ha ritwittato un post con l'hashtag #firefauci, ma alla fine la Casa Bianca ha affermato che il presidente non aveva intenzione di licenziarlo. (Nys)