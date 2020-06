Usa: Obama omaggia il giorno della liberazione dalla schiavitù, "una celebrazione del progresso".

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, ha definito il Juneteenth, l'appuntamento annuale per commemorare l'abolizione della schiavitù che si festeggia oggi, una "celebrazione del progresso". Lo riporta il sito "The Hill", che cita un tweet di Obama. “Juneteenth non è mai stato una celebrazione della vittoria o un'accettazione di come sono le cose”, ha scritto Obama. Il suo messaggio quest'anno arriva mentre in tutto il paese sono scoppiate proteste contro il razzismo della polizia e delle istituzioni, in seguito alle recenti morti di George Floyd, Ahmaud Arbery, Breonna Taylor e altri afroamericani. Il presidente Trump questa settimana ha affermato di aver reso il Juneteenth "molto famoso" grazie alla decisione (poi annullata) di iniziare la sua campagna elettorale proprio quel giorno, a Tulsa in Oklahoma. (Nys)